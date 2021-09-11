شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توزع اليوم 10 أطنان لحوم أضاحى فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 10 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الغربية- الإسكندرية- القاهرة"، بواقع 4 طنان لمحافظة الغربية و3 أطنان لمحافظتى "الإسكندرية- القاهرة"، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بما سيتم توزيعه اليوم، يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 760 طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.