شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق 2.9 مليار جنيه.. اعرف إنجازات منظومة النظافة الجديدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم حتى الآن إنفاق نحو 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات الجديدة فى المرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة فى رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات ليشعر المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة، وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية .

تم رفع حوالى 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يومية و15 مليون طن قمامة تاريخية خلال العام والنصف الماضيين.

1. رفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقع بالمحافظات .

2. تسليم 9 محطات وسيطة متحركة فى 4 محافظات وجارى تسليم 34 محطة فى 11 محافظة.

3. تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات وجارى تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات.

4. تسليم 5 مدافن صحية وجارى تسليم 16 مدفن أخرين للمحافظات خلال شهريى سبتمبر وأكتوبر 2021.

5. جاري الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج

6. تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية وجاري رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري

7. تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية

8. تطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء

9. تسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم بتكلفة حوالى 233 مليون جنيه

10. التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع .

11. جارى تطوير مصنع المنزلة للمخلفات بتكلفة 150 مليون جنيه

12. تم إصلاح معدات النظافة بالمحافظات بحوالى 400 مليون جنيه لحوالى 3809 معدة .