شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. آخر موعد للتقدم للجامعات الخاصة وتعديل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة www.cPnu-edmission.edu فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب، كما يمكن للطلاب تعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

وكانت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قررت خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التى يرغبون فى الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم فى المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى 59 %، والاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58 %، بينما سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة لكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب 55 %.