الخليج 365 يحصد جائزة أفضل موقع إخبارى لعام 2021 من دير جيست.. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

فاز موقع ”الخليج 365” بجائزة أفضل موقع إخبارى لعام 2020 فى حفل جوائز دير جيست، لتميزه فى نقل الأخبار بشكل سريع وفى منتهى الدقة، وتسلم الجائزة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ18، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم؛ محمد فراج، داليا البحيرى وزوجها، صفاء الطوخى، محمد نور، مايان السيد، إنجى المقدم، المطرب أحمد فهمى، سامية الطرابلسى.

ويشهد توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ18، تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، منهم: محمد فراج، داليا البحيري وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي، الفنان القدير سمير صبري.

كما حضر المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جمال سليمان، الملحن عزيز الشافعي، المخرج عمرو محمود ياسين، أحمد الشامي، سامية الطرابلسي، الإعلامي سيف زاهر، أحمد رزق، الشاعر تامر حسين، هاني رمزي، دينا، حمادة هلال، أحمد زاهر وابنته ليلى وزوجته.

كما حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى كل من: الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى، المطرب عصام كاريكا، الفنانة نسرين طافش، الفنان وليد توفيق، الفنانة نرمين الفقي، الفنان وائل عبد العزيز، درة، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، صبري فواز، روجينا وابنتها، إدوارد وزوجته، دينا فؤاد، مصطفى حجاج.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2021 والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.