شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى السودان فى حادث تحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر قبل قليل عن وزارة الخارجية عن صادق تعازيها وخالص مواساتها لجمهورية السودان الشقيق فى حادث تحطُم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية بقرية التريس الجموعية جنوب العاصمة الخرطوم، والذى أسفر عن استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية.

وتُقدّم مصر، حكومةً وشعباً، خالص تعازيها لأسر الشهداء، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، فى هذا الحادث الأليم.

يذكر أن، نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، ومجلس الوزراء، للشعب السودانى "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت الأربعاء على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني، وعثر على جثامين مقدم طيار ركن ونقيب طيار ومساعد فنى جوي، فيما ولا تزال الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة الجهات المختصة.

وأعرب حمدوك عن تعازيه لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم، وللشعب السودانى عامة فى هذا المصاب الكبير.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، العثور على جثمان شهيد ثالث من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة، المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين .

وكان تم العثور، فى وقت سابق، على جثمانى نقيب طيار ومساعد فنى جوي.