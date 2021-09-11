شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع التعذية الكهربائية لشرق العوينات العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة "شرق العوينات" أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من المستهدف - في إطار خطة عام 21/22 الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع، مع استكمال أعمال المرحلة الثالثة منه .

ويهدف المشروع إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، والمقدرة بنحو 300 ألف فدان.

وبلغ حجم الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.

وعلى مستوى الجهاز الاداري تبلغ قيمة الاستثمارات المدوجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.