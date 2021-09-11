شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تشكيل لجنة مكبرة للتحقيق فى واقعة "فيديو الطبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة: تشكيل لجنة مكبرة من العلاج الحر للتحقيق فى واقعة "فيديو الطبيب"

نقابة الأطباء تحيل الدكتور صاحب الفيديو المتداول لإهانة ممرض للتحقيق

«النائب العام» يأمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب لممرض

غرفة عمليات مطروح: هجوم سمكة قرش على مواطن بالقرب من الشاطئ

مكتب التنسيق: تحويل تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط ولن يعتد بالتحويلات الورقية

وزارة التعليم العالى تحيل واقعة إهانة طبيب لممرض إلى التحقيق

الصحة: نسعى لتخصيص خط إنتاج بمصانع فاكسيرا بأكتوبر لتصنيع لقاح موديرنا محليا

غدا انخفاض بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

التعليم العالى: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

"المعاهد الأزهرية" يعلن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بشرط قضاء عام تأهيلى

القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ