شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأمريكية تدرس تطعيم الأطفال بين عمر 5 - 11 بلقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الصحة الأمريكية تدرس تطعيم الأطفال بين عمر 5 -11 بلقاح فايزر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت السلطات الصحية الأمريكية، أن المطعّمين بلقاحات كورونا بالكامل أقل عرضة للوفاة بـ11 مرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن انتشار متحور "دلتا" كورونا قد يستمر لبعض الوقت فى الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الخميس فى البيت الأبيض: "نحن فى مرحلة صعبة من الطريق، قد تستمر لبعض الوقت".

وأضاف: "دلتا" شديد العدوى الذى بدأنا بالتحذير منه فى يوليو، انتشر فى أواخر الصيف مثلما حدث ذلك فى الدول الأخرى". وأعلن بايدن مصادقته على خطة جديدة لتوسيع نطاق التلقيح الوطنى لمكافحة فيروس كورونا.