شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: الطبيب صاحب فيديو إهانة الممرض يواجه عقوبات تصل للشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة اتخذت قرار إحالة الطبيب صاحب مقطع الفيديو المحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بأحد المستشفى، بعد رصدها لمحتوى الفيديو غير الإنسانى والمسيئ لمهنة الطب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مستنكرا تبرير هذه الواقعة باعتبارها للهزار.

وأضاف القاضى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن أن الفيديو تضمن عدة انحرافات وتجاوزات تدلل على استخدام الطبيب لسلطته فى إهانة أحد أفراد هيئة التمريض، وكذلك طلبه من الممرض السجود للكلب، والذى استدعى النقابة بدورها لاتخاذ اجراءات حيال الواقعة دون الحاجة للتقدم بشكوى للنقابة فى ظل الانتشار الكبير والسريع لمحتوى الفيديو على صفحات "السوشيال ميديا".

وأوضح أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن العقوبات التى تواجه الطبيب صاحب الفيديو عقب إحالته للجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، تبدأ من الإنذار وتصل إلى الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة، أو الشطب من جداول نقابة الأطباء.

كانت قد أعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى، وأضافت النقابة أنه تقرر إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.