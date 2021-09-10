شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن فرص عمل لحديثى التخرج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن عدد من الوظائف الخالية لحديثى التخرج، تشمل 117 وظيفة مهندس كهرباء، و15 مهندس اتصالات، 158 فنى تشغيل، للعمل فى مختلف محافظات الجمهورية .

وجاء إعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء كالتالى:

- 117 مهندس كهرباء حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020.

- 15 مهندس اتصالات حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020.

- 158 فنى تشغيل حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020 ( خريجين دبلوم صنايع)

- العمل والمطلوب فى معظم محافظات مصر.



المستندات المطلوبة:

1- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلى مرفقاً بها الشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى ومرفقاً بها عدد 2 صورة شخصية حديثة على ان يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقاً لمحل إقامته المثبت بالرقم القومى والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها

2- صورة من شهادة التخرج

3- صورة من شهادة الميلاد

4- صورة من بطاقة الرقم القومى وجهين (سارية ثلاثة اشهر قبل تاريخ الإعلان)

5- صورة من شهادة اتمام التجنيد أو الاعفاء النهائى من التجنيد الالزامي

6- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين

7- شهادة خبرة لمهندس وفنى الاعمال المدنية المطلوب لهم خبرة



طريقة التقديم:

يتم عمل نسخة الكترونية من المستندات المطلوبة بصيغة PDF ويتم تسمية الملف باسم مقدم الطلب رباعى متبوعاً بكود الوظيفة المتقدم لها وترسل على الإيميل الخاص بتلقى الطلبات لكل وظيفة طبقاً للكود،

علما بأنه لن ينظر فى الطلبات التى ترد على أى ايميل مخالف للإيميل المحدد لها أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان

مدة التقديم: 10 ايام من تاريخ النشر تبدأ يوم 10-9 وتنتهى يوم 19-9-2021 الساعة الثانية عشر مساء.



1- طلبات التقدم للوظائف أكواد ops1-ops2-cai1-cai2-wos1

ترسل على الإيميل: [email protected]



2- طلبات التقدم للوظائف أكواد alex1-alex2-alex3-alex4-alex5-alex6

ترسل على الإيميل: [email protected]



3- طلبات التقدم للوظائف أكواد can1-can2-can3-can4-can5-can6-can7-can8

ترسل على الإيميل: [email protected]



4-طلبات التقدم للوظائف أكواد del1-del2-del3-del4-del5-del6-del7

ترسل على الإيميل: [email protected]



5- طلبات التقدم للوظائف أكواد upp1-upp2-upp3-upp4-upp5

ترسل على الإيميل: [email protected]



6- طلبات التقدم للوظائف أكواد mid1-mid2-mid3-mid4-mid5

ترسل على الإيميل: [email protected]