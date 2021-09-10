شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلق عمليات إجلاء الأفغان بسبب انتشار الحصبة بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعلق مؤقتا عمليات إجلاء المواطنين الأفغان ونقلهم إلى الأراضى الأمريكية، بعد اكتشاف 4 حالات حصبة بين المواطنين الأفغان المنقولين، حسب ما نشر موقع تريب لايف.

وقد جاء القرار بعد اتباع توصيات مركز السيطرة ومنع الأمراض الأمريكى لمنع رحلات الإجلاء للمواطنين الأفغان المتواجدين فى قواعد بألمانيا وقطر. ومن المنتظر أن يسبب القرار الكثير من المتاعب للمواطنين الأفغان المتواجدين فى قاعدة "رامستين" الألمانية الجوية، ويقدر عددهم بـ10 آلاف مواطن يعيشون بالقاعدة منذ عشر أيام، ومنهم من أتلفهم الإرهاق والتعب.

وكانت ألمانيا قد وافقت أن تستضيف بالقاعدة الجوية المواطنين الأفغان لمهلة لا تتجاوز العشر أيام، مما يعد بمتاعب جديدة فى ملف إجلاء المواطنين من أفغانستان.

وكانت دول مثل ألمانيا، قطر، كوسوفو، الكويت، وأسبانيا قد وافقوا على استضافة المواطنين الأفغان الذين تم إجلائهم من العاصمة الأفغانية كابول لفترة مؤقتة قبل انتقالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.