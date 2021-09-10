شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أحد الأطباء المشاركين فى واقعة "اسجد للكلب" للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية إحالة الطبيب معتز مسعد جمال الدين طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمى للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بالقرار رقم 556 الصادر فى 10 سبتمبر 2021، وذلك لظهوره فى الفيديو المتداول عن واقعة تعذيب الممرض، وبيان مدى صحه مشاركته فى الواقعة.

كان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق فى واقعة "فيديو الطبيب" داخل أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح "مجاهد" أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتى يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وكان وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفورى، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق فى هذه الواقعة التى تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.