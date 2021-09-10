شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعاود الهطول على الإسكندرية ليلا والحرارة تواصل الانخفاض.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف حول حالة التقلبات الجوية التى شهدتها الإسكندرية اليوم، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على مناطق شرق الإسكندرية، لتقدم إنذارا مبكرا بقدوم فصل الشتاء، وذلك مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية بتغير حالة الطقس ووجود كتلة هوائية بالسواحل الشمالية لمصر، مع انخفاض درجة الحرارة شمالاً في مختلف المدن الشمالية بالبلاد.

وعن حالة البحر، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، هدوءا تاما فى الشواطئ وحالة البحر مع وجود ارتفاع طفيف فى حالة الأمواج بمختلف شواطئ الإسكندرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.