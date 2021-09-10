الإفتاء: من يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة مصاب بداء الكبر والغرور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان، وجعله خليفته وأكرم مخلوقاته عليه، وأوجب حفظ حقوقه، وجعل ذلك التكريم والحفظ مدار مقاصد الشرائع.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فحرم امتهانه أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال التعدي والإهانة، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]؛ فمن يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة فهو مصاب بداء الكبر والغرور، مرض إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم".

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