تحتفل به الكنيسة غدًا.. ننشر أبرز المعلومات عن "عيد النيروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية غدًا السبت، بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية، إذ يبدأ تاريخ عيد نيروز 2021 مع بداية أول أيام السنة الزراعية ومع نهاية موسم فيضان النيل.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن عيد النيروز في التقرير التالي:

1- يحتفل المصريون غدًا السبت بعيد النيروز لعام 1736 في التقويم القبطي.

2- يعد أول أيام سنة زراعية جديدة والذي كان مرتبطًا بالفلاح المصري في القديم، وأطلق عليه هذا الاسم وذلك نسبة إلى موعد إتمام الموسم لفيضان النيل، والذي يعد السبب في الحياة لدى المصريين.

3- ظل عيد نيروز منذ القدم مرتبطًا بالفلاح المصري حتى مجيء عصر الإمبراطور دقلديانوس والذي اتسم باضطهاده للمسيحيين، حيث تحول من حينها ليوم زيارة أجساد الشهداء.

4- يعود معنى كلمة نيروز وهي كلمة قبطية تعني "ني يارؤو" وتعني الأنهار بسبب فيضان نهر النيب وبسبب دخول اليونانين في مصر أضيف حرف السين بسبب عادتهم، فتحولت عند المصريين "نيروز" ظننا أنها نيروز الفارسية.

5- موعد عيد النيروز يحدد مع موسم الفيضان ولكن بعد بناء السد أصبح بالتقويم القبطي والذي كان تقويم المصري القديم.

6- تقام صلوات عيد النيروز في الكنائس الأرثوذكسية حول العالم بالطقوس الفرايحي وتستمر لمدة شهر حتى أكتوبر المقبل.

7- هناك ممارسات مميزة في عيد النيروز في مصر عند المسيحيين حيث يقبل المسيحيون على شراء البلح الأحمر لأنه يرمز لـ"دم الشهداء"، كما يدل نواة البلح على قوة التمسك بالدين، كما يدل طعمه الحلو بحلاوة الإيمان، فيما يقبل المسيحيون على تناول الجوافة بسبب لونها الأبيض والذي يدل عند المسيحية على نقاء قلوب الشهداء.

8- تقيم الكنائس مساء اليوم عشية عيد النيروز، فيما تقيم قداسات صباح غدٍ السبت، للاحتفال بعيد النيروز، وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجلوس في دكة كل فرد بمفرده.

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