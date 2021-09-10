تجارة الموت.. مالك صيدلية يطرح أدوية ومنشطات محظورة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت مباحث التموين ضربة موجعة لأصحاب الصيدليات غير المرخصة بالتصدي لخطط البعض بحثا عن الثراء السريع.

أمكن ضبط 750 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "القلب - الصدر - المعدة" بدون مستندات، 400 قرص "أدوية - منشطات " مهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية مجهولة المصدر، 250 قرص أدوية خاصة بالستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

مالك صيدلية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.