الجيزة على صفيح ساخن.. 3 حرائق في 24 ساعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة 3 حرائق متفرقة على مدار 24 ساعة الماضية لم تسجل أي خسائر في الأرواح.

فجر الجمعة تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من المنطقة الصناعية الثالثة.

قوات الحماية المدنية أخمدت الحريق الذي اندلع داخل مخزن خشب وإسفنج بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

في الصباح أخمدت قوات الدفاع المدني حريقا شبَّ داخل مخزن كرتون بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية تنسيقا مع مسؤولي الحي.

كما التهمت ألسنة النيران محتويات وحدة سكنية ملك شقيق مطرب شعبي بمركز الوراق شمال الجيزة. وتصادف عدم تواجد قاطني الشقة وجرى منع امتداد النيران للوحدات المجاورة.

وانتدب المعمل الجنائي لمعاينة مواقع الحرائق الثلاثة، والوقوف على ملابسات كل منها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.