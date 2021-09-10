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تفحم شقة شقيق مطرب شهير في الوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ في وحدة سكنية ملك شقيق مطرب شهير بحي الوراق شمال الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بنطاق قسم شرطة الوراق.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران قبل امتدادها إلى الوحدات المجاورة، والسيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص تفحم محتويات الشقة بالكامل تزامنا مع تواجد قاطنيها بالخارج ليكتشفوا حالة الدمار التي ألمت بمسكنهم عقب عودتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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