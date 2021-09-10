شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعه عين شمس: إيقاف الطبيب صاحب واقعه فيديو التعدى على ممرض والتحقيق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم التحقيق مع الطبيب المنسوب إليه واقعه تعذيب والإساءة إلى ممرض وهو يعمل رئيسا لقسم العظام بالجامعة غدا بمعرفه لجنة من أساتذة كليه الحقوق طبقا لقانون الجامعات.

وأوضح المتيني أنه صدر قرار يإيقاف الطبيب عن العمل لحين صدور نتيجة التحقيقات مع الطبيب، والتي ستجرى صباح غد السبت، مشيرا إلى أن الواقعة لم تحدث داخل إحدى مستشفيات الجامعة، ولكن يتم التحقيق مع الطبيب لكونه أستاذ بالجامعة، وما جاء بالفيديو فعل لا يقبله أحد.

وأصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الاعلامى لجامعة عين شمس حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.