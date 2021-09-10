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انتشار رجال الأمن لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بسوبر اليد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتشر رجال الأمن لتأمين مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب كبير من محبي القطبين.

 

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ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية الفريقين طاقم الحكام التونسى المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

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وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

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جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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