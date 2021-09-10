شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني بالقاهرة ناعيا محمود العربى: ساهم في علاقات مثمرة بين مصر واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السفير الياباني في مصر ماساكي نوكي، وفاة رجل الأعمال محمود العربي، في بيان نشرته السفارة على موقعها بفيسبوك اليوم الجمعة.

وقال نوكي في البيان: إنه لينتابني شعور بالحزن الشديد لوفاة المغفور له السيد محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي، لقد كان "العربي"، بالفعل هو أول من قام بشراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها، وقدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية المثمرة بين مصر واليابان"

وأضاف: "أنا عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضًا بشخصيته الدافئة. بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربي والعائلة الكريمة".

واختتم البيان بقوله: "دعواتي القلبية بأن يتغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان".