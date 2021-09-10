شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبرى سمير غانم المتقاطع اعلى الطريق الدائرى، والذى سيكون بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنيين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط علي محور القاهرة / السويس.

غرفة عمليات مطروح: هجوم سمكة قرش على مواطن بالقرب من الشاطئ

تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارًا من مستشفى العلمين، بدخول أحد المواطنين مصابا جراء هجوم سمكة قرش داخل البحر على بعد 3 كيلو من الشاطئ.

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الدائري بمحور سمالوط شمال محافظة محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

مكتب التنسيق: تحويل تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط ولن يعتد بالتحويلات الورقية

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن التحويل بين الكليات فى مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط ولن يعتد بأى تحويلات ورقية، موجها الطلاب الراغبين فى التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب بمراجعة القواعد المعمول بها، واختيار الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها حيث أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وزارة التعليم العالى تحيل واقعة إهانة طبيب لممرض إلى التحقيق

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. 7 قرارات و6 اجتماعات.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

السكك الحديد توضح تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر خروج قطار الزقازيق عن القضبان

أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان صادر عنها اليوم، أنه أثناء مرور قطار 570/3262 بورسعيد / الإسكندرية بتركيب 8 عربات مميزة و3 ثانية مكيفة و1 قوى بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق فى تمام الساعة 10.35 صباحاً خرج البوجى الخاص بإحدى العربات عن القضبان.

الصحة: نسعى لتخصيص خط إنتاج بمصانع فاكسيرا بأكتوبر لتصنيع لقاح موديرنا محليا

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة "موديرنا" الأمريكية، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. وجورج قرداحى وزيرا للإعلام

وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

الصحة: نسعى لتخصيص خط إنتاج بمصانع فاكسيرا بأكتوبر لتصنيع لقاح موديرنا محليا

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة "موديرنا" الأمريكية، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.