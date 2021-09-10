شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: صحة المصريين خط أحمر فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس السيسى يوجه بالالتزام بالمبادئ المطبقة فى كل مشروعات الطرق.. الرئيس يتفقد سير الأعمال لاستكمال ربط محور "شينزو آبي" بمنطقة التجمع الخامس وطريق الأوتستراد بداية من أسفل كوبرى المطار حتى المشير أبو غزالة.

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الرئيس السيسى يوجه بالالتزام بالمبادئ المطبقة فى كل مشروعات الطرق.. الرئيس يتفقد سير الأعمال لاستكمال ربط محور "شينزو آبي" بمنطقة التجمع الخامس وطريق الأوتستراد بداية من أسفل كوبرى المطار حتى المشير أبو غزالة

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