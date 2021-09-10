شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: تنفيذ خطة الرى الحديث فى مليون فدان كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن يتم تنفيذ خطة الرى الحديث فى مليون فدان كمرحلة أولى، مضيفا أنه تم صدور قرار مشترك بين وزارتى الرى والزراعة لتعميم منظومة الرى الحديث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن الرى الحديث هدفه ترشيد المياه وتعظيم الزراعة وزيادة فى إنتاج المحصول بنسبة 40%، والرى الحديث يمكن المزارع من استخدام أسمده بأقل من 40%، وتقليل استخدام العمالة للزراعة.

وتابع: أننا نستهدف تنفيذ الرى الحديث فى جميع محافظات الجمهورية، وأن الوزارة تقدم دعما ماليا وفنيا لتأهيل الأراضى للرى الحديث.