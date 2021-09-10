وزير السياحة والآثار يزور متحف بوشكين للفنون الجميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، متحف بوشكين للفنون الجميلة وكان في استقبالهما مديرة المتحف والتي اصطحبتهما في جولة داخل المتحف تعرفا خلالها على الأقسام المختلفة وأهم القطع المعروضة به، خاصة تلك الخاصة بكنوز مدينة سيينا في ايطاليا.

وكان وزير السياحة والآثار والسفير المصري في موسكو قد اجتمعا مساء أمس الخميس على مأدبة عشاء أقيمت في السفارة المصرية مع مديري المتاحف الرئيسة والرسمية في موسكو، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات العلمية وتدريب الأثريين والمرممين.