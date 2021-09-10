عودة حركة القطارات في الشرقية عقب خروج عربات عن القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عادت حركة القطارات على خط "بورسعيد/الإسكندرية" لطبيعتها بعد توقف دام لأكثر من ساعتين ونصف بسبب خروج 4 عربات مكيفة من على القضبان أمام مزلقان أبو الأخضر بمدخل مدينة الزقازيق، عقب قيام مسئولي السكة الحديد بتعديل مسار العربات وإعادة مسار القطار مرة أخرى لرحلته لمدينة الإسكندرية.

وكان القطار رقم 570 قادم من الإسماعيلية في طريقه إلى الاسكندرية، وأثناء دخوله محطة الزقازيق أمام مزلقان أبو الأخضر فوجئ قائده بانحراف 4 عربات مكيفة في مؤخرة القطار وخروجها عن القضبان فتوقف على الفور، وبادر الركاب بالتدافع لمغادرته خشية انقلابه، ونتج عن ذلك إصابة كل من نادية ش.ك 75 سنة، وإسلام ح.ع 17 سنة، وسناء ا.س 65 سنة.