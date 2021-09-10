الأزهري يرحب بتجاوب الأهلي مع مبادرة "نبذ التعصب": نابع من القيم الرفيعة للنادي وأبطاله الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توجّه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بخالص الشكر والتقدير للنادي الأهلي على التجاوب الصادر عن النادي، لمبادرة نبذ التعصب.

وقال الأزهري في بيان له، الجمعة:"أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام للنادي الأهلي العريق وتاريخه المشرف ورموزه وأبطاله الكبار، على هذا التجاوب الكريم الصادر عن النادي العريق ممثلا في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والذي يأتي بالتوازي مع التجاوب الكريم الصادر عن نادي الزمالك العريق، والذي يكشف عن الإرادة المشتركة للناديين العريقين على تجاوز أي أزمة أو مشكلة، وعلى تعزيز الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين المؤسستين والناديين الكبيرين ورموزهما، الذين طالما أمتعوا مشجعي كرة القدم.

وأضاف:"وإذ يجييء تجاوب كلا الناديين مع دعوتي لإجراء مثل هذا الصلح والتفاهم، فإنه ينم عن شعور كامل بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والرياضية عند كل الأطراف، ويعكس تفهما عميقا أن المسألة تمس صورة مصر ككل".

وأردف:"ليس جديدا على مصر ورموزها أن تصوغ النموذج المصري المحتذى به، وأن تكون البادئة والمسارعة لكل خير، ولكل خلق شريف ونبيل".