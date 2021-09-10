"تعثروا في سداد القروض فخططوا لسرقته".. ضبط المتهمين بمحاولة السطو على بنك في قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة سرقة أحد البنوك بقنا.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بلاغا من الخدمات المعينة على أحد البنوك الكائن بدائرة المركز، يفيد بسماعهم صوت تكسير بالحائط الخارجي لصالة البنك والمتواجد بها خزينة البنك بصفة مؤقتة، فتوجهوا لمصدره وشاهدوا 3 أشخاص، أحدهم يقوم بمحاولة تكسير حائط البنك من الخارج والآخران تواجدا أعلى السور الخارجي، وإحداث فتحة بقطر 10 سم بالحائط باستخدام (أجنة، شاكوش - مفك - حبل "ضُبطت")

وتمكنت القوات من ضبط أحدهم (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) وهروب الآخران "دون ثمة مسروقات".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا إلى تحديد المتهمان الهاربان وهما (عامل - سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط).

عقب تقنيين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة واقتراضهما مبلغ مالي من البنك المشار إليه وعجزهما عن سداده، فعقدا العزم على سرقة البنك بالاشتراك مع الثالث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.