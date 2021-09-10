شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم العالى تحيل واقعة إهانة طبيب لممرض إلى التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزارة التعليم العالى تحيل واقعة إهانة طبيب لممرض إلى التحقيق السكك الحديد توضح تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر خروج قطار الزقازيق عن القضبان الصحة: نسعى لتخصيص خط إنتاج بمصانع فاكسيرا بأكتوبر لتصنيع لقاح موديرنا محليا التعليم العالى: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات "المعاهد الأزهرية" يعلن قبول طلاب الشهادة الإعدادية بشرط قضاء عام تأهيلى دار الإفتاء تنعى محمود العربى : شهبندر التجار ونموذج الخير والعطاء القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ وزارة الأوقاف تبدأ غدا تدريب 21 إماما وواعظة سودانية فى تفنيد الفكر المتطرف تنسيق الجامعات.. استمرار تقدم طلاب الثانوية للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب مكتب التنسيق: تحويل تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط ولن يعتد بالتحويلات الورقية