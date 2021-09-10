شكرا لقرائتكم خبر عن حافظو القرآن بمكتب العربى يودعون شهبندر التجار بالدعاء والتلاوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد مؤثر لوداع رجل الأعمال محمود العربي، الذى رحل عن عالمنا، الخميس، وشيع جنازته عشرات الآلاف، اليوم الجمعة، رصدت الكاميرات تواجد عشرات الفتيان والفتيات من حافظى القرآن التابعين لمكتب العربى، داخل مقابر العربى، اليوم، لتوديع رجل الأعمال في مثواه الأخير.

وسرعان ما تداول الكثيرين الصور من داخل مقابر العربي عبر منصات السوشيال ميديا، للثناء على مجهودات رجل الأعمال الراحل في الخير، والتى انعكست فى تجمع الأطفال من أجل تلاوة القرآن والدعاء له بعد رحيله عقب رحلة نجاح في عالم الأعمال والتجارة استمرت لعقود طويلة صنع فيها اسم ذات سمعة واسعة.



الطلاب داخل مقابر العربي

يأتى هذا فيما شهد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جنازة الحاج محمود العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى ورائد الصناعة الوطنية، والذى وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 89 عاما، بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين وعلماء الأزهر والأوقاف ونواب مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وجمع غفير من أهالى القرية والقرى المجاورة .



حافظى القرآن فى مقابر العربي

وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة بمسجد العربى بقرية أبو رقبة بمركز أشمون وذلك عقب أداء صلاة الجمعة، حيث ألقى الخطبة فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم والذى تناول فى خطبته قصة كفاح الحاج محمود العربى وسيرته الذاتية ومسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التى شملت ربوع مصر، مشيراً أن قضائه لحوائج الناس وأعماله الخيرية المختلفة المتنوعة ستشفع له يوم القيامة، ومؤكداً أن مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء .

وُلد الحاج محمود العربى عام 1932 بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدأ حياته فى أسرة بسيطة واستطاع عبر سنوات من الكفاح والمثابرة والعرق أن يؤسس قلعة صناعية ضخمة وأن يترك بصمة ويصنع إسماً كبيراً فى عالم الإقتصاد، حيث قام بتأسيس مجموعة شركات العربى لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر، وساهم فى توفير الكثير من فرص العمل لألاف الشباب والخريجين، فضلاً عن المساهمة فى العديد من الأعمال الخيرية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية .