شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبرى سمير غانم المتقاطع اعلى الطريق الدائرى، والذى سيكون بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنيين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط علي محور القاهرة / السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أيضًا اعمال تطوير طريق الاوتستراد بدايهً من أسفل كوبري مطار القاهرة حتي كوبري المشير أبو غزاله للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتي كوبري الصاعقة، وذلك بواقع 7 حارات مرورية لكل اتجاه.