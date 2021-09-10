مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بكسور باليد والساقين، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانقلاب السيارة الميكروباص.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.