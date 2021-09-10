شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الدائري بمحور سمالوط شمال محافظة محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بكسور باليد والساقين، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانقلاب السيارة الميكروباص.
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.