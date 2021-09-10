شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأطباء: أسعار الكشوفات المرتفعة مشكلة وصداع مُزمن صعب حله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، عضو مجلس الشيوخ، إن وضع ضوابط لإلزام أو التحكم في أسعار كشوفات الأطباء "الفيزيتا"، هو أمر من الصعب أن تتخذ فيه النقابة أو وزارة الصحة قرار، حيث أنه يخضع للعرض والطلب مهما حاول المعنيين تغيير الأمر، مشيرة إلى أن النقابة كانت لها تجربة سابقة وضعت خلالها متوسطات لأسعار الكشوفات لدى الأخصائي والاستشارى والعمليات الكُبرى والصغرى ولم يلتزم بها أحد.

وأضافت الشافعى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": المشكلة أن أسعار الكشوفات المُغالى فيها قاصرة على عدد محدود من الأطباء ذات الصيت الواسع، والمريض المصرى لديه ميول للعيادات الزحمة ويخشى العيادات الفارغة، حيث يجعله ذلك يشعر بالشك تجاه مستوى الطبيب، على الجانب الأخر نجد أن هناك أطباء بأسعار جيدة ومناسبة ويقدمون الخدمات الطبية في أى وقت، إلا أن المريض يربط كفاءة الطبيب بالزحمة والكشوفات المرتفعة.

وأكدت وكيل النقابة العامة للأطباء، ضرورة تغيير المريض المصرى لثقافة "الغالى ثمنه فيه"، والثقة في الأطباء الكفء بصرف النظر سعر الكشف، قائلة: إن أسعار الكشوفات المرتفعة مشكلة مُزمنة وصداع مُزمن من الصعب حله، والمريض يحتاج إلى تغيير فكره.