شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يستغيث لعلاجه من مرض جلدي نادر: الناس بيرفضوا يسلموا عليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض نادر أصاب "أحمد" منذ الصغر حول حياته لجحيم، الأطفال تخاف منه وبعض الناس ترفض مصافحته بسبب شكله والتشوهات التي سببها له المرض الجلدي.

في منطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يعمل "أحمد" في محل "أدوات صحية" يملكه والده، يستيقظ صباحا لمساعدة والده في المحل ويتنقل بـ"تروسكيل" للعمل "سباك" في المنازل، يواجه "أحمد" صعوبات كبيرة وتنمر عليه بسبب إصابته بالمرض الجلدى.

يقول "أحمد" أنه أصيب بمرض جلدي نادر منذ صغره، وكان يبلغ من العمر 8 شهور، حيث ظهر في وجهه ويده "بقع حمراء" وتنتشر خاصة في فصل الصيف، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات كبيرة وتنمرا في مدرسته منذ صغره، اضطرته لترك المدرسة بسبب بعض المدرسين، الذين كانوا يرفضون مصافحته ويخافون منه رغم ان المرض المصاب به ليس معديا.

وأضاف أن أحد الأطباء أخبره بأنه حالته صعبة، وعليه أن يبقى في المنزل طوال حياته حتى يموت، مشيرا الى أنه أجرى 13 عملية في المستشفيات، وأمنيته أن يعيش إنسانا طبيعيا.

بينما ناشد والده المسئولين بانقاذ ابنه من الجحيم الذى يعيش فيه مشيرا الى أن بعض الأطباء أشاروا الى إمكانية علاجه خارج البلاد .