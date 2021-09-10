شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: تحويل تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط ولن يعتد بالتحويلات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن التحويل بين الكليات فى مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط ولن يعتد بأى تحويلات ورقية، موجها الطلاب الراغبين فى التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب بمراجعة القواعد المعمول بها، واختيار الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها حيث أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأكد السيد عطا، صباح اليوم الجمعة، أن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.