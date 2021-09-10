شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديد توضح تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر خروج قطار الزقازيق عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان صادر عنها اليوم، أنه أثناء مرور قطار 570/3262 بورسعيد / الإسكندرية بتركيب 8 عربات مميزة و3 ثانية مكيفة و1 قوى بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق فى تمام الساعة 10.35 صباحاً خرج البوجى الخاص بإحدى العربات عن القضبان.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أن ذلك أدى إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادى والطوالى مما نتج عنها عدد 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق وتم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعي.