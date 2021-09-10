شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده هتشربه على طول.. القرنفل يقوى مناعتك ويحمى عظامك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي القرنفل علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومنها الألياف والفيتامينات كفيتامين ك وهـ والمعادن كالمنجنيز ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم وتساعده في الحصول فوائده، ولذا يمكنك تناوله كمشروب أو وضعه علي الطعام كنوع من التوابل لإمداد الجسم بفوائده.

وحسب تقرير لموقع "webmed"، هناك العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند الاستمرار في تناوله للقرنفل، ومنها:

-الحفاظ علي صحة الكبد.

-تقليل فرص الإصابة بالفيروسات.

-تقوية الجهاز المناعي.

- الحماية من السرطان.

-علاج التسمم الغذائي.

-تنظيم نسبة السكر في الدم.

-يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام.