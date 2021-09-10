شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب واقعة الممرض: الفيديو هزار من 3 سنين وجزء السجود للكلب مفبرك لابتزازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعه ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصى ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعه الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعه أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عباره عن حاله من الهزار والمزاج بين مجموعه من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا "الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى"، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمه التشهير والمساومة.