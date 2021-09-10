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استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرار اليوم، وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.

‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.75 جنيه.

‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

- الجوافة 15 جنيها.

- بلح بارحى 30 جنيها.

‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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