شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات عقب توقفها لخروج قطار بورسعيد- الإسكندرية عن القضبان..لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك منذ قليل، قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 الذى انحرف عن مساره على قضبان السكة الحديد، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرج من محطة الإسماعيلية، فى الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع فى طريقة إلى الإسكندرية وانحرفت 4 عربيات فى مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار وذلك بعد تعطل قرابة ساعتين وربع حيث تدخلت الاجهزة المختصة وساهمت فى تعديل مسار العربات واعادة القطار مرة اخرى لتنتظم رحلته متجها لمدينة الإسكندرية.

وحصل الخليج 365 على أسماء المصابين بحادث القطار والذى نقلوا إلى مستشفى الزقازيق العام، وهم كل من، نادية شكرى كرولس 75 سنة مقيمة بالإسماعيلية ومصابة بما بعد الإرتجاج - إسلام حسن عبده 17 سنة مقيم بشارع فاروق اشتباه كسر بالقدم اليسرى - وسناء السيد سلام 65 سنة مقيمة بالغربية ومصابة بإغماء.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القضبان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات فى مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات، وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، فى الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع كان فى طريقة إلى الإسكندرية.