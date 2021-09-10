شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الحكومة تنفى استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أية أوبئة أخرى، مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق.. صور

خرج قبل قليل، قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.

الإسكان: تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالعبور الجديدة الأحد المقبل

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد المقبل 12/9/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة "288 وحدة سكنية" بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، وعلى العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

أمطار تضرب محافظة الإسكندرية وسط غيوم ورياح .. فيديو وصور

شهدت محافظة الاسكندرية سقوط أمطار متوسطة، وخفيفة فى بعض المناطق منذ قليل وسط غيوم ورياح.

غدا آخر موعد لتعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية

يغلق باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، فى تمام الساعة 5 من مساء غدا السبت، الموافق 11 سبتمبر، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعدل الذي أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

تنسيق الجامعات.. استمرار تقدم طلاب الثانوية للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب

يواصل طلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات اليوم الجمعة ثالث أيام انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" بين الكليات التقدم بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، ومن المقرر يستمر التقدم حتى الأحد المقبل.

التنمية المحلية تبدأ الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار بالمحافظات

وجهت وزارة التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقى بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

القوى العاملة تجدد تحذيراتها من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة لـ"العمالة غير المنتظمة" بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم .

استمرار عمل الأوكازيون الصيفى 2021 والتخفيضات تصل 70%

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 وسط شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات، كما تبدأ التخفيضات من 15 وتصل إلى 70% لبعض المنتجات.

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى وشمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا غدًا

يواصل طلاب الثانوية العامة، أداء امتحانات الدور الثانى، يوم السبت 11 سبتمبر 2021، حيث يؤدى طلاب العلمى شعبة "العلوم والرياضيات"، امتحان الكيمياء بإجمالي 25045 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 10627 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم "الفيزياء" بإجمالى 2 طالب وطالبة.

الحكومة: استكمال المرحلة الثالثة للمتحف المصرى الكبير العام الجارى

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استكمال المرحلة الثالثة لمشروع المتحف المصري الكبير خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتي تأتي كأحد المشروعات الهامة المستهدفة في قطاع السياحة والآثار.

وزير الإنتاج الحربى: نسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع

كرم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور وحيد غريب العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، وذلك فى حفل عقدته الوزارة بمقر الأكاديمية بالسلام، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة.

جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 21/22

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2021 / 2022، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

الأهلى أمام الزمالك وجها لوجه فى السوبر الأفريقى لكرة اليد الليلة

تقام فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى يقام على أرض المحروسة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

إغلاق قاعدة جوية وسط الولايات المتحدة بعد بلاغ عن إطلاق نار

أعلن جناح القاعدة الجوية 88 في وقت متأخر من الخميس إغلاق قاعدة رايت باترسون لسلاح الجو الأمريكى بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقى تقرير عن وجود "مطلق نار نشط" داخلها.

النيابة الأرجنتينية تستدعى 5 شهود جدد فى قضية وفاة مارادونا الأسبوع المقبل

استدعت النيابة الأرجنتينية 5 شهود جدد للادلاء بشهاداتهم الأسبوع المقبل فى قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو مارادونا، وأبرزهم حبيبة مارادونا السابقة ، روسيو أوليفا، وأيضا صديق سابق لأبنة مارادونا جيانا.

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب تحرك إلى مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة هذه الأيام.

انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

الأهلى يرسل للجبلاية أسماء 36 لاعبا فى القائمة الأولى.. اعرف التفاصيل

أرسل النادى الأهلى قائمته الأولى لاتحاد الكرة مساء أمس الخميس، فى الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعداداً للموسم الجديد 2021 -2022، وشهدت قائمة المارد الأحمر الاولي قيد 31 لاعباً بجانب 5 لاعبين تحت السن وفقاً للائحة الجبلاية.

وضمت قائمة الاهلى الأولي كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: سعد سمير - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولى - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هانى - أكرم توفيق - على معلول - محمود وحيد- أحمد رمضان بيكهام- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : أليو ديانج- عمرو السولية - حمدى فتحى- كريم نيدفيد- محمد محمود - ناصر ماهر- محمد مجدى أفشة -حسين الشحات- طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - جونيور أجاي- محمود كهربا- شادى رضوان- العربى بدر.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن- أليو بادجى - والتر بواليا - أحمد ياسر ريان- فهد جمعة.

وصول جثمان محمود العربى لمسجد قريته بأشمون لأداء صلاة الجنازة عليه..لايف وصور

وصل منذ قليل جثمان الراحل محمود العربى لمسجد قريته لاداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

طبيب واقعة الممرض: الفيديو هزار من 3 سنين وجزء السجود للكلب مفبرك لابتزازى

أكد الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعه ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.