شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوثائق المطلوبة للتحويل من جامعات خارج مصر للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية ويرغبون فى التحويل إلى الجامعات المصرية بالنسبة للعام الجامعى الجديد لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:

• كشف درجات مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسى كامل.

• المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

• أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

• لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على التحويل.

وأشار محمد غانم إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها المجلس، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.