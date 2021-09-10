وزير الإسكان: بدء تسليم عدد من وحدات "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يبدأ يوم الأحد المقبل 12/ 9 / 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 28 /10/ 2021، في تسليم دفعة جديدة "288 وحدة سكنية" بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/ 9 / 202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14 /9 / 2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19 /9 / 2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/ 9 / 2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/ 9 / 2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/ 9 / 2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3 / 10 /2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5 / 10 / 2021، وباقى الوحدات تباعا.​