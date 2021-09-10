شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رجل الأعمال محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، الذي وافته المنية، أمس.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الراحل كان محبا لوطنه مسارعا في الخير، عمل بجد ومثابرة، ونفذ عددا من المشروعات الخيرية والتنموية المهمة.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بالعزاء لأسرة الراحل وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).