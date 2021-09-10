بعد 3 جرائم.. مباحث القاهرة تضبط عصابة خطف الحقائب بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة في ارتكاب حوادث السرقة.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالي من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.