"السر مع عمه".. كيف نجحت الداخلية في كشف لغز اختطاف طفل القليوبية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفل بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير الطفل.

تلقى قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية بلاغا من أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة القسم بتغيب نجله (طالب، 11سنة، من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه (عم الطفل المختطف، ومقيم بالقاهرة) وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل لاستثمارها في مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ، مما دفعه لارتكاب الواقعة وقيامه باختطاف الطفل حال تواجده أمام أحد المولات التجارية واحتجازه بمسكن (صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وكذا المساومة من خلال اتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل وإجراء المكالمات منه، وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول، وأمكن تحرير الطفل المختطف سالما.. الأمر الذي لاقى استحسان أسرة الطفل والأهالي بالمنطقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.