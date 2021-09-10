على عُمق 5 أمتار تحت الأرض.. ضبط شخص لتنقيبه عن الآثار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار مسكنه بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات ومعدات التنقيب)، وبإجراء المعاينة على العقار محل البلاغ، تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي بعمق 5 أمتار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.