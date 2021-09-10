3 أسطوانات هيروين و100 طربة حشيش.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهز الأمن بوزارة الداخلية جهودها في شن حملات أمنية استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة بعدد من المحافظات.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط؛ تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول)

ونجحت الأجهزة الأمنية وتمثلت في قوة أمنية تابعة لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط أثناء تفقدها للحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة سوهاج حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما"، وبحوزتهما 3 أسطوانات بهم كمية من مخدر الهيروين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.