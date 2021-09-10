بخطة الدوائر الأمنية.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اليد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يستعد رجال الأمن اليوم الجمعة بخطة الدوائر الأمنية لتأمين مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الأهلي والزمالك، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب كبير من محبي القطبين.

ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية الفريقين طاقم الحكام التونسي المكون من سمير مخلوف، سمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأخطرت الأجهزة الأمنية الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويُسمح لكل نادِ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.