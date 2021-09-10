شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يجبر ممرضا على السجود لـ"كلبه" فى واقعة تعذيب ضد الإنسانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة تعذيب خالية من المشاعر الإنسانية، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى لأحد الأطباء وهو يعذب ممرض يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، ووقع الاعتداء على الممرض بالضرب وسط تواجد عدد من الأطباء داخل إحدى الغرف المغلقة، حيث كانوا يعاونون الطبيب فى ضرب وتعذيب الممرض.

وفى الواقعة التى لم يتسن التحقق من صحتها أو وقت ومكان حدوثها، لم يكتف الدكتور بتعذيب الممرض الذي يظهر من اللقطات المصورة أنه فى العقد الخامس من عمره تقريبًا، بل حرص على توثيق الواقعة بتصويرها وسط سخرية الأطباء المتواجدين داخل الغرفة، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ليطالب متداولو الفيديو الجهات المعنية بالتوصل إلى الطبيب الظاهر في المقطع المصور، والذي يدعى "عمرو"، وفقاً للاسم الذى ذكره الممرض للاستنجاد به لوقف عملية التعذيب، كما شهد الفيديو مطالبة الطبيب للمرض بالسجود لكلبه الذى سخر منه، ليرفض الممرض السجود ويتعرض للاعتداء بالضرب.

وظهر الممرض في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يستنجد بالطبيب لإنهاء واقعة التعذيب والسخرية والإهانة، حيث أجبره الطبيب على القفز للأعلى بالرغم من كبر سنه، والاعتداء عليه بالعصا، وسط تدخل بعض الأطباء الذين أجبروا الممرض على الرقص، بينما يوجه الطبيب الذي يدعي "عمرو" حديثه للممرض، قائلاً "بتتريق على كلبى ليه؟، ليه عاوز تسرب كلبى علشان يعيش وسط الأوساخ؟.. قلت إيه للدكتور معتز عن كلبى؟، دا كلبى دا ابن باشاوات؟".

ووسط صرخات واستنجاد من الممرض، تعالت أصوات السخرية والضحك من قبل الأطباء والممرضين الذين رافقوا الدكتور "عمرو" في واقعة تعذيبه، ليوثق الطبيب واقعة تعذيبه في فيديو بلغت مدته أكثر من دقيقتين.











